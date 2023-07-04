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Аналитик НБА: у Джордана Пула были проблемы с опытными игроками «Голден Стэйт»

Аналитик НБА: у Джордана Пула были проблемы с опытными игроками «Голден Стэйт»
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Аналитик Национальной баскетбольной ассоциации Логан Мёрдок рассказал о том, что у перешедшего в результате обмена из «Голден Стэйт Уорриорз» в «Вашингтон Уизардс» атакующего защитника Джордана Пула были проблемы с ветеранами команды из Сан-Франциско.

«Часто он находился отдельно от основной группы игроков, это правда. Но при этом у него были товарищи: Эндрю Уиггинс был его товарищем в команде, Кевон Луни — они оба родом из Милуоки — также был парнем, которому нравился Джордан.

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Но у всех опытных игроков команды были те или иные проблемы с Джорданом Пулом. То Клэй Томпсон не всерьёз говорил, что Джордан недостаточно часто пасует и слишком много бросает. Ещё была ситуация с Дрэймондом Грином, который не скрывал, что ударил Джордана на тренировке и был за это наказан. И есть Стеф Карри, который пытался сгладить все конфликты и говорил, что поддерживает Джордана, просил его действовать правильно, чтобы команда могла победить», — сказал Мёрдок в подкасте Билла Симмонса.

Ранее Джордан Пул был обменян в «Вашингтон Уизардс» на звёздного разыгрывающего Криса Пола.

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