Аналитик НБА: у Джордана Пула были проблемы с опытными игроками «Голден Стэйт»

Аналитик Национальной баскетбольной ассоциации Логан Мёрдок рассказал о том, что у перешедшего в результате обмена из «Голден Стэйт Уорриорз» в «Вашингтон Уизардс» атакующего защитника Джордана Пула были проблемы с ветеранами команды из Сан-Франциско.

«Часто он находился отдельно от основной группы игроков, это правда. Но при этом у него были товарищи: Эндрю Уиггинс был его товарищем в команде, Кевон Луни — они оба родом из Милуоки — также был парнем, которому нравился Джордан.

Но у всех опытных игроков команды были те или иные проблемы с Джорданом Пулом. То Клэй Томпсон не всерьёз говорил, что Джордан недостаточно часто пасует и слишком много бросает. Ещё была ситуация с Дрэймондом Грином, который не скрывал, что ударил Джордана на тренировке и был за это наказан. И есть Стеф Карри, который пытался сгладить все конфликты и говорил, что поддерживает Джордана, просил его действовать правильно, чтобы команда могла победить», — сказал Мёрдок в подкасте Билла Симмонса.

Ранее Джордан Пул был обменян в «Вашингтон Уизардс» на звёздного разыгрывающего Криса Пола.