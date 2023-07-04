Сыновей Леброна Джеймса и Шакила О'Нила не пустили на вечеринку в Голливуде

Бронни Джеймс, сын звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, и сын члена Зала славы и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакила О'Нила Шариф О'Нил попали в неловкую ситуацию в одном из клубов Голливуда (Лос-Анджелес, США), сообщает TMZ.
По информации источника, Бронни и Шариф в компании друзей пытались попасть на закрытую вечеринку в клубе Poppy. В это время в клубе праздновала день рождения американская исполнительница Saweetie, и вход на вечеринку был организован по предварительному списку приглашённых гостей. Бронни и Шариф знали, что их имён нет в списке, но пытались воспользоваться известностью своих отцов, чтобы попасть в клуб. Несмотря на попытки, компании молодых людей было отказано во входе, и им пришлось удалиться.
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