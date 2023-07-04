В ЦСКА высказались о словах бывшего игрока клуба Юнаса Йеребко

Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева прокомментировала слова бывшего игрока команды форварда Юнаса Йеребко, ранее заявившего, что жалеет о переходе в московский клуб. После подписания контракта с ЦСКА Йеребко был отстранён от выступлений за сборную Швеции.

«Я сегодня прочитала, что Юнас Йеребко извинился в своей стране за то, что играл в России. Но моё личное мнение, что на него кто-то очень сильно надавил, чтобы он это сделал. Потому что Юнас уезжал от нас очень довольным обстановкой и в стране, и в Москве, и в клубе. Думаю, это просто политические игры, которые вынуждают кого-то что-то высказать публично — но это не значит, что они так думают.

Все игроки — взрослые люди, они берут на себя ответственность. У нас сейчас два игрока из Франции. Как известно, Франция объявила, что игроки, которые выступают за российские клубы, будут отстранены от сборной. Двух наших французов это совершенно не остановило. Американцев это тем более не останавливало ни разу. Как мы видим, они практически составляют большинство легионеров нашей лиги», — приводит слова Фураевой «РИА Новости Спорт».