«Милуоки» подписал атакующего защитника «Лейкерс»

Защитник Малик Бизли продолжит карьеру в «Милуоки Бакс», сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания.
Отмечается, что с 26-летним баскетболистом заключено однолетнее соглашение. По новому контракту Бизли заработает $ 2,7 млн.
Напомним, ранее атакующий защитник вышел на рынок свободных агентов. Его предыдущий клуб, «Лос-Анджелес Лейкерс», принял решение не продлевать контракт с американцев.
Бизли был обменян в «Лейкерс» в феврале этого года из «Миннесоты Тимбервулвз». В регулярном сезоне Малик нередко выходил в стартовом составе (14 раз), в других случаях получал заметные минуты со скамейки. За 26 матчей за «Лейкерс» в регулярном сезоне он набирал в среднем 11 очков за 24 минуты на площадке.
В плей-офф игровое время игрока заметно снизилось: восемь минут и три очка в среднем. У команды из Лос-Анджелеса есть опция не продлевать контракт с игроком на следующий год, иначе зарплата Малика будет составлять около $ 16 млн.
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