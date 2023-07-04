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Чет Холмгрен: не играя целый год, трудно выйти на площадку и увидеть свой уровень

Чет Холмгрен: не играя целый год, трудно выйти на площадку и увидеть свой уровень
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Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен высказался о своём выступлении в матче Летней лиги после годового отсутствия из-за травмы стопы.

«Я счастлив, нога чувствует себя великолепно. Как будто травмы никогда и не было, если не считать, очевидно, всего, через что мне пришлось пройти. На данный момент, если бы вы стёрли мне память, я бы не знал, что с моей ногой что-то случалось.

Что касается подготовки, то в процессе возвращения к игре тебе приходится преодолевать миллионы препятствий. Не имея возможности сыграть ни одного матча в течение года, действительно трудно выйти на площадку и увидеть, на каком уровне ты находишься. А затем выйти на пик формы, это очень важный фактор. Это определённо то, над чем я должен продолжать работать, и я буду готов к началу тренировочного сбора. Я чувствую, что буду готов к тому, чтобы прийти в форму к началу сезона», — приводит слова Холмгрена Yahoo Sports.

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