Гендиректор «Зенита» — об отстранении от Евролиги: ожидаемо, предпосылок мы не видели

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал решение руководства Евролиги продлить отстранение российских клубов на следующий сезон

«Это ожидаемое решение, что пока мы остаёмся без Евролиги. Никаких предпосылок, что ситуация изменится, мы не видели. Но готовы вернуться при первой возможности», — приводит слова Церковного «Матч ТВ».

Напомним, в конце марта 2022 года на фоне конфликтной ситуации с Украиной в Евролиге решили отстранить и аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. В июне Евролига объявила, что российские клубы не будут допущены к участию в турнире сезона-2022/2023. За такую меру проголосовало большинство акционеров турнира. Российские команды заменили клубы из других стран, получившие от организаторов уайлд-кард для участия в соревнованиях.