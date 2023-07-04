«Они придумывают это на ходу». Бывшая звезда НБА раскритиковала ЛГБТ-сообщество

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Гилберт Аренас в интервью YouTube-каналу djvlad раскритиковал ЛГБТ-сообщество. Экс-звезде НБА не нравится наличие правил, о которых знают лишь представители этого сообщества.

«ЛГБТ-сообщество имеет набор определённых правил, по которым играют только они и которые знают только они. Никто больше, помимо них, не знает об этих правилах, однако представители сообщества судят нас по тому, чего мы не знаем. Между нами нет открытого диалога, мы не знаем, что уместно, а что — нет. Сначала мы лажаем, и только после нам рассказывают об этом [о том, что мы сделали не так]. Это несправедливо. Это чертовски несправедливо, так нельзя.

Ещё эти слова типа «он», «она», «оно», «они». Мы нифига не знаем. Да и откуда мы можем знать? Они придумывают это на ходу. Нет никаких словарей, где были бы обновления. По факту, они могут назвать натурала геем, сказав что-то вроде: «Ты похож на гея». И это оскорбление для натурала. Но, как только я скажу что-нибудь в ответ в духе «это по-гейски», меня к чёрту отменят», — сказал Аренас.