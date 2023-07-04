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Щербенёв — об отстранении: политическая ситуация не изменилась, решение Евролиги тоже

Щербенёв — об отстранении: политическая ситуация не изменилась, решение Евролиги тоже
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Защитник «Локомотива‑Кубань» Александр Щербенёв заявил, что его не удивило решение Евролиги продлить отстранение российских клубов.

«Решение не удивило, оно было ожидаемым. В принципе ничто не предвещало того, чтобы нас вернули. Как я понимаю, это больше связано с политической ситуацией. Так как она не изменилась, то и решение Евролиги тоже.

Сильно ли расстроился? Расстроился я, когда отстранили — а сейчас уже просто ждём, когда вернут. Особо не ожидал, что возвращение произойдёт в новом сезоне, поэтому как‑то нормально воспринял. Но, конечно, хочется скорее вернуться. Чем раньше это произойдёт, тем лучше для российских команд и в целом для развития нашего баскетбола. Но будем играть свой чемпионат, развивать своих баскетболистов. Будем работать, чтобы к тому моменту, когда нас вернут в Евролигу и на другие международные соревнования, мы были хорошо готовы к ним», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».

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