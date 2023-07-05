Елевич: ЦСКА стоит у истоков Евролиги, но его не пускают. Там кругом политика, а не спорт

Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич высказался о решении Евролиги продлить отстранение российских клубов на следующий сезон.
«Печальное известие, но я предполагал это. Тут, конечно, ничего не сделаешь. Другой момент — ЦСКА стоит у истоков этой лиги, и почему его не пускают, понять нельзя. Но там кругом политика, а не спорт», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».
Напомним, в конце марта 2022 года на фоне конфликтной ситуации с Украиной в Евролиге решили отстранить и аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. В июне того же года Евролига объявила, что российские клубы не будут допущены к участию в турнире сезона-2022/2023. За такую меру проголосовало большинство акционеров турнира. Также российские клубы отстранены от участия в Еврокубке.
- 5 июля 2023
-
00:52
-
00:52
-
00:08
- 4 июля 2023
-
23:53
-
23:31
-
23:11
-
23:00
-
22:26
-
22:04
-
21:43
-
21:27
-
21:17
-
21:04
-
20:28
-
20:20
-
19:56
-
19:19
-
19:06
-
18:54
-
18:26
-
17:45
-
17:00
-
16:23
-
15:27
-
15:18
-
14:10
-
13:39
-
12:17
-
11:49
-
11:41
-
10:39
-
10:19
-
09:24
-
07:34
-
06:24