Елевич: ЦСКА стоит у истоков Евролиги, но его не пускают. Там кругом политика, а не спорт

Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич высказался о решении Евролиги продлить отстранение российских клубов на следующий сезон.

«Печальное известие, но я предполагал это. Тут, конечно, ничего не сделаешь. Другой момент — ЦСКА стоит у истоков этой лиги, и почему его не пускают, понять нельзя. Но там кругом политика, а не спорт», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Напомним, в конце марта 2022 года на фоне конфликтной ситуации с Украиной в Евролиге решили отстранить и аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. В июне того же года Евролига объявила, что российские клубы не будут допущены к участию в турнире сезона-2022/2023. За такую меру проголосовало большинство акционеров турнира. Также российские клубы отстранены от участия в Еврокубке.