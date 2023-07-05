Дрэймонд Грин: для меня Леброн как старший брат, но во время матча — я оторву ему голову

Четёрёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал о своих взаимоотношениях с звёздным форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом, а также про свой настрой на матчи.

«Когда я вступаю на корт — друзья перестают существовать. Но все равно, ранее в своей карьере я не умел разделять личные взаимоотношения и игру на площадке, выходил постоянно с настроем «я ненавижу тебя».

Для меня Леброн как старший брат. Люблю его до смерти, это ничего не изменит, наши отношения становятся только лучше. И некоторые люди начали ныть, мол, как мы можем соревноваться и так дружить одновременно. Ну ребята, может же быть такое, что друзья работают в Google и Apple.

Но все равно во время матча — я оторву голову любому, кто встанет на пути, в том числе и Леброну», — заявил Грин на Podcast P Show.