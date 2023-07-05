Джарен Джексон — о Луке Дончиче: перед драфтом он был как миф, мы не видели его игру

Четвёртый номер драфта НБА – 2018, форвард «Мемфис Гриззлиз» Джарен Джексон вспомнил о том, как им и другим участникам драфта воспринимался словенский разыгрывающий Лука Дончич перед тем, как прийти в лигу. Дончич был выбран под третьим номером в том же драфте, что и Джексон.

«Мы не видели его игру. Мы просто его увидели в автобусе перед драфтом и мы не поняли вообще кто он такой есть. А сейчас мы прекрасно знаем кто он. Когда он выходил из автобуса, он нам всем подмигнул и в этот момент я подумал, что всё, он уничтожит всех в лиге.

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Никто не видел его игру, он был как миф для нас. Все говорили, как он придёт в НБА и захватит весь мир. А мы вот его не видели, хотя остальных знали ещё с шести лет», — рассказал Джексон в эфире Podcast P.