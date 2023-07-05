Дрэймонд Грин рассказал, кто в «Голден Стэйт» наиболее отличается своим профессионализмом

Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказал своё теплое отношение к центровому Кевону Луни, назвав его самым большим профессионалом в команде.
«Я думаю самый лучший комплимент, который я ему могу дать, так это то, что он является самым главным профессионалом в своей работе среди всех партнёров по команде, с кем мне доводилось играть. Он никогда не опаздывает. Он никогда никому не даёт повода обозлиться на него, расстроиться им, не даёт никому повода, чтобы на него жаловались за что-либо. Да и он сам ни на кого и ни на что не жалуется», — рассказал Грин в эфире Podcast P.
Луни с самого начала карьеры играет за «Уорриорз» В свой восьмой сезон он выдал возможно лучший плей-офф в карьере, где в среднем набирал 13,1 подбор за 25 минут на площадке.
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