Владимир Гомельский назвал лучших распасовщиков в НБА среди центровых
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу лучших распасовщиков среди центровых НБА прошлых времён.
«Билл Расселл, Билл Уолтон, [Элван] Адамс (из «Финикса»), Тим Данкан», — написал Гомельский.
Билл Расселл всю карьеру провёл в «Бостон Селтикс», с которым завоевал 11 чемпионских титулов НБА. Билл Уолтон выступал за такие команды, как «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Бостон». Дважды становился чемпионом НБА. Элван Адамс всю карьеру провёл в «Санз»: принимал участие в Матче всех звёзд НБА и признавался новичком года в лиге. Тим Данкан всю карьеру играл за «Сан-Антонио Спёрс», выиграв с командой пять титулов НБА.
Лучшие ассистенты в истории НБА:
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