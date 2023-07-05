Майлз Бриджес, пропустивший прошлый сезон НБА, высказался о возвращении на площадку

Ограниченно свободный агент Майлз Бриджес, подписавший квалификационное предложение с «Шарлотт Хорнетс», высказался о скором возвращении на площадку.
«Год был трудным, но я счастлив вернуться. Спасибо всем, кто остался со мной!» — написал Бриджес на своей странице в социальных сетях.
По контракту Бриджес заработает $ 7,9 млн. При этом следующим летом Майлз станет неограниченно свободным агентом. Весь предыдущий сезон игрок пропустил. При этом в сезоне-2023/2024 баскетболист не сыграет в первых десяти матчах из-за дисквалификации.
Бриджес был арестован 29 июня 2022 года за избиение своей девушки на глазах у двоих детей. Ему было предъявлено обвинение по одному пункту, связанному с причинением вреда здоровью родителя ребёнка, и ещё по двум пунктам, касающимся жестокого обращения с детьми.
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