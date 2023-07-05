«3 или 4 варианта». Инсайдер — о том, как «Портленд» может закрыть сделку по Лилларду

Известный инсайдер Шэмс Чарания высказался о запросе звёздного разыгрывающего и лидера «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда на обмен. Чарания подтвердил, что игрок хочет выступать только за «Майами Хит».
«Дэмьен Лиллард хочет играть только за «Майами Хит». Мне сказали, что в сделке с «Хит» есть три или четыре варианта, которые потенциально могут принести «Блэйзерс» несколько пиков в первом раунде драфта», — сказал Чарания в эфире The Rally.
Лиллард играет за «Портленд» на протяжении всей профессиональной карьеры (был выбран на драфте 2012 года в первом раунде под общим шестым номером). Он семь раз был участником Матча всех звёзд НБА. Также в его активе золотая олимпийская медаль со сборной США в 2020 году.
Макгрегор нокаутировал маскота «Майами Хит»:
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