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Инсайдер: «Сиксерс» запрашивают действительно высокую цену за Джеймса Хардена

Инсайдер: «Сиксерс» запрашивают действительно высокую цену за Джеймса Хардена
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Авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски высказался на тему возможного ухода из «Филадельфии Сиксерс» одного из её лидеров, звёздного разыгрывающего Джеймса Хардена. Ранее игрок запросил обмен.

«Сиксерс» ведут переговоры с командами об обмене Джеймса Хардена. Но запрашиваемая ими цена действительно высока», — сказал Войнаровски в эфире ESPN.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Харден принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 20,9 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,3 передачи. «Филадельфия» дошла до четвертьфинала плей-офф НБА, где проиграла клубу «Бостон Селтикс» — (3-4 в серии).

Джеймс Харден подарил часы Rolex Джоэлу Эмбииду:

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