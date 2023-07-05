Инсайдер: «Сиксерс» запрашивают действительно высокую цену за Джеймса Хардена

Авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски высказался на тему возможного ухода из «Филадельфии Сиксерс» одного из её лидеров, звёздного разыгрывающего Джеймса Хардена. Ранее игрок запросил обмен.

«Сиксерс» ведут переговоры с командами об обмене Джеймса Хардена. Но запрашиваемая ими цена действительно высока», — сказал Войнаровски в эфире ESPN.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Харден принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 20,9 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,3 передачи. «Филадельфия» дошла до четвертьфинала плей-офф НБА, где проиграла клубу «Бостон Селтикс» — (3-4 в серии).

Джеймс Харден подарил часы Rolex Джоэлу Эмбииду: