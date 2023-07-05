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В ЦСКА высказались о решении Евролиги продлить отстранение команд из России

В ЦСКА высказались о решении Евролиги продлить отстранение команд из России
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Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева высказалась о традиционном заседании Ассамблеи Евролиги, которое состоялось в Барселоне по видеосвязи. Представители армейцев также приняли в нём участие. В ходе заседания было принято решение продлить отстранение российских команд на следующий сезон.

«Ассамблея получилась очень короткой, по сути, довольно формальной. На самом деле, ей предшествовало большое количество многочасовых совещаний клубов, и подавляющее большинство ключевых вопросов было обсуждено на рабочих заседаниях. Многие дискуссии были непростыми, но мы удовлетворены результатами и тем, что теперь все решения принимаются при таком активном участии клубов.

Да, к сожалению, в нынешней политической ситуации турнир продолжится без участия российских команд, но ЦСКА продолжает активно участвовать в европейской баскетбольной жизни и серьёзно влиять на работу организации», — приводит слова Фураевой пресс-служба ЦСКА.

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