Названа причина, почему Кайри Ирвинг мог решить остаться в «Далласе»

Звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг не рассматривал всерьёз возможность заключения контракта с какой-либо командой, кроме «Даллас Маверикс», так как сильно потерял бы в заработной плате. Об этом рассказал один из источников, пожелавший остаться неизвестным.

«Я не думаю, что ему не нужно было куда-то уходить. Разве только он не хотел расставаться с большими деньгами. Мне лишь кажется, что он пытался повлиять на рынок, как это происходит в случае с Джеймсом Харденом и Дэмьеном Лиллардом», — приводит слова источника издание Heavy.

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Ирвинг был обменян в «Даллас» из «Бруклин Нетс» в феврале. Всего в минувшем сезоне НБА защитник принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.

Кайри Ирвинг совершил проход и забил с сопротивлением: