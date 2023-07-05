Названа причина, почему Кайри Ирвинг мог решить остаться в «Далласе»

Звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг не рассматривал всерьёз возможность заключения контракта с какой-либо командой, кроме «Даллас Маверикс», так как сильно потерял бы в заработной плате. Об этом рассказал один из источников, пожелавший остаться неизвестным.
«Я не думаю, что ему не нужно было куда-то уходить. Разве только он не хотел расставаться с большими деньгами. Мне лишь кажется, что он пытался повлиять на рынок, как это происходит в случае с Джеймсом Харденом и Дэмьеном Лиллардом», — приводит слова источника издание Heavy.
Ирвинг был обменян в «Даллас» из «Бруклин Нетс» в феврале. Всего в минувшем сезоне НБА защитник принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.
Кайри Ирвинг совершил проход и забил с сопротивлением:
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