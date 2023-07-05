Билет на матч, в котором Леброн Джеймс установил рекорд НБА по очкам, выставлен на аукцион

Корешок билета с матча, в котором звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс побил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации по количеству набранных очков, выставлен на аукцион. Об этом информирует TMZ. Начальная цена билета составляет $ 5000.

Напомним, Леброн побил рекорд по набранным очкам в НБА, принадлежавший легендарному Кариму Абдул-Джаббару, в прошлом сезоне лиги. Это случилось 8 февраля в матче с «Оклахома-Сити Тандер».

На счету Джаббара 38 387 очков. У Леброна после матча с «Тандер» их стало 38 390. Сейчас их в его активе 38 652. Сама встреча между «Лейкерс» и «Тандер» закончилась тогда победой «Оклахома-Сити» со счётом 133:130.

Сын Леброна реализовал несколько трёхочковых на турнире среди проспектов: