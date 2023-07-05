Названы команды, скауты которых следили за младшим сыном Леброна на турнире для проспектов
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Брайс Джеймс, сын звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, в ходе участия в престижном турнире Nike EYBL Peach Jam просматривался скаутами из нескольких команд НБА. Как информирует Yahoo Sports, в их число входили следящие клубы: «Лейкерс», «Орландо Мэджик», «Кливленд Кавальерс», «Даллас Маверикс», «Нью-Йорк Никс», «Финикс Санз» и «Атланта Хоукс».
Отметим, что Брайс не сможет принять участия в драфте НБА до 2026 года.
Брайс — младший из двух сыновей Леброна и Саванны Джеймс. Также у них есть дочь Жури. Старший сын Леброна Бронни тоже играет в баскетбол и учится в университете Южной Калифорнии. Брайс демонстрирует большой потенциал и может оказаться в НБА уже в 2026 году.
Младший сын Леброна Джеймса Брайс в двухсторонке:
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