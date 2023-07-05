Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названы команды, скауты которых следили за младшим сыном Леброна на турнире для проспектов

Названы команды, скауты которых следили за младшим сыном Леброна на турнире для проспектов
Аудио-версия:
Комментарии

Брайс Джеймс, сын звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, в ходе участия в престижном турнире Nike EYBL Peach Jam просматривался скаутами из нескольких команд НБА. Как информирует Yahoo Sports, в их число входили следящие клубы: «Лейкерс», «Орландо Мэджик», «Кливленд Кавальерс», «Даллас Маверикс», «Нью-Йорк Никс», «Финикс Санз» и «Атланта Хоукс».

Отметим, что Брайс не сможет принять участия в драфте НБА до 2026 года.

Брайс — младший из двух сыновей Леброна и Саванны Джеймс. Также у них есть дочь Жури. Старший сын Леброна Бронни тоже играет в баскетбол и учится в университете Южной Калифорнии. Брайс демонстрирует большой потенциал и может оказаться в НБА уже в 2026 году.

Младший сын Леброна Джеймса Брайс в двухсторонке:

Материалы по теме
Видео
Сын Леброна Джеймса реализовал несколько трёхочковых на турнире среди проспектов
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023