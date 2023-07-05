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Бывший генменеджер «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас признан лучшим руководителем Евролиги

Бывший генменеджер «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас признан лучшим руководителем Евролиги
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Бывший генеральный менеджер «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас, ныне занимающий пост генерального директора Евролиги, в третий раз признан лучшим руководителем турнира по итогам сезона, сообщает официальный сайт Евролиги.

Мотеюнас получил награду «Лучшему исполнительному директору» по итогам минувшего сезона Евролиги, где возглавляемый им «Жальгирис», несмотря на скромный бюджет, пробился в плей-офф, заняв седьмое место по итогам регулярного чемпионата. В четвертьфинальной серии литовский клуб уступил именитой «Барселоне» со счётом 0-3.

Паулюс Мотеюнас получил подобную награду в третий раз в своей карьере, что является рекордом. Ранее 42-летний литовец признавался лучшим руководителем клуба Евролиги по итогам сезона-2017/2018 и сезона-2018/2019.

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