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«Пари НН» объявил об уходе Антона Понкрашова

«Пари НН» объявил об уходе Антона Понкрашова
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Российский защитник Антон Понкрашов покинул «Пари Нижний Новгород» по истечении контракта.

«Антон Понкрашов покидает БК «Пари Нижний Новгород». Контракт с ним был рассчитан до окончания сезона-2022/2023, и его срок подошёл к концу.

Понкрашов присоединился к «Пари НН» в июле 2022 года. В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ он принял участие в 21 матче, в которых набирал 1,8 очка, 1,4 подбора и 0,9 передачи. Кроме того, в составе нашей команды он стал пятикратным обладателем Кубка России.

Мы благодарим Антона за время, проведённое в составе «Пари НН», и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижегородского клуба.

37-летний Понкрашов является чемпионом Европы и призёром Олимпийских игр в составе сборной России.

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