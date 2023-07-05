Шэмс Чарания: Яннис Адетокунбо не уверен, что сыграет на чемпионате мира
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Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что звёздный греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо не уверен в участии в чемпионате мира по баскетболу — 2023 после процедуры очистки колена.
«Звезда «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо две недели назад перенёс процедуру очистки колена и не уверен, что этим летом сыграет в составе сборной Греции на чемпионате мира ФИБА, подтверждают источники», — написал Чарания в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что «Милуоки» не отпустит игрока на мировое первенство, если он не восстановится от повреждения должным образом.
Чемпионат мира по баскетболу — 2023 пройдёт на Филиппинах и в Индонезии с 25 августа по 10 сентября. На групповом этапе сборная Греции встретится с США, Иорданией и Новой Зеландией.
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