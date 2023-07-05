Грин — о сезоне с 73 победами: куда бы мы ни приехали, это было похоже на цирк

Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился воспоминаниями о сезоне-2015/2016, когда команда одержала рекордные 73 победы в регулярном чемпионате при девяти поражениях.
«Люди постоянно говорили об этом и упоминали менеджмент и большое количество других вещей, но то, как я сыграл в том году и как мы все сыграли, было безумным. Куда бы мы ни приехали, это было похоже на то, что цирк приезжает в город», — сказал Грин в подкасте Пола Джорджа.
«Голден Стэйт Уорриорз» стал победителем регулярного чемпионата НБА в сезоне-2015/2016, превзойдя достижение «Чикаго Буллз» (72-10). Несмотря на уверенные выступления в регулярном чемпионате, «Голден Стэйт» не стал чемпионом в том сезоне, уступив в финальной серии «Кливленд Кавальерс».
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