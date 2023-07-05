«Локомотив-Кубань» продлил контракт с Шуховцовым. Секулич объяснил, зачем он нужен команде

«Локомотив-Кубань» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с 40-летним центровым Григорием Шуховцовым, который в минувшем сезоне выступал за «СШОР-Локомотив-Кубань».
Главный тренер краснодарской команды Александр Секулич высказался о подписании нового соглашения с опытным игроком.
«Григорий, на мой взгляд, стал одним из ключевых факторов того, что мы сделали в плей-офф. Нам в команде не хватало опыта, и ребятам нужен был «дядька», который бы их направил на верный путь. Поэтому я попросил, чтобы Григорий был с нами на протяжении решающей стадии чемпионата. Его роль в подготовке команды, в тренировочном процессе, в раздевалке была очень важна. И я рад, что он эту роль принял, помог нам пройти это путешествие, которое стало для «Локо» практически идеальным», — приводит слова Секулича сайт «Локомотива-Кубань».
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