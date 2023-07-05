Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Руна» объявила тренерский штаб на дебютный сезон в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб «Руна» опубликовал информацию о тренерском штабе команды на предстоящий сезон, который станет для москвичей дебютным в Единой лиге ВТБ.

«Тренерский штаб викингов! В сезоне-2023/2024 Эртугрулу Эрдогану будут помогать Мурат Билге, Николай Шманов, Роман Лавров и Максим Бычков.

Билге работал тренером-ассистентом в «Басконии», «Бешикташе» «Мерсине», «Анталье», входил в тренерский штаб сборной Турции.



Николай Александрович Шманов работал в штабе «Химок», ЦСКА-2 и тренировал в «Спартаке» (Санкт-Петербург).



Тренер-скаут Максим Бычков и тренер по ОФП Роман Лавров остаются с викингами ещё на сезон!» — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой команды.

Ранее «Руна» объявила о назначении турецкого специалиста Эртугрула Эрдогана на пост главного тренера.