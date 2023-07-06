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Ограниченно свободный агент Матисс Тибулл подписал контракт с «Далласом» суммой в $ 33 млн

Ограниченно свободный агент Матисс Тибулл подписал контракт с «Далласом» суммой в $ 33 млн
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Ограниченно свободный агент лёгкий форвард Матисс Тибулл подписал соглашение с «Даллас Маверикс» суммой в $ 33 млн на три года, сообщает известнейший инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. «Портленд Трэйл Блэйзерс» имеют право повторить данное предложение и оставить игрока у себя.

Первый три с половиной сезона Тибулл провёл в «Филадельфии Сиксерс», который задрафтовал его под 20 пиком на драфте 2019 года. 9 февраля нынешнего года игрок был обменян в «Портленд», где за 22 игры в среднем набирал 7,4 очка с 38,8% эффективностью исполнения трёхочковых бросков.

Это самый результативный и эффективный отрезок карьеры Матисса, вызванный тем, что он получил больше свободы в атаке в «Трэйл Блэйзерс», которые ни за что не боролись в завершающей части регулярно сезона.

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