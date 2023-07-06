Стивен Эй Смит: «Лейкерс» — достаточно хороши, чтобы вернуться в финал конференции
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Известнейший телеведущий канала ESPN Стивен Эй Смит комплиментарно высказался о работе «Лос-Анджелес Лейкерс» на рынке свободных агентов.
«У меня нет сомнений, что Леброн Джеймс будет готов к следующему сезону. Они переподписали Хатимуру и Ривза — это было очень важно. Они подписали Гэйба Винсента, тем самым усилив заднюю линию. Им нужен разве что ещё один бигмен. Они войдут в новый сезон уже имея сыгранность и опыт игры вместе.
Напомню, что перед минувшим плей-офф они сыграли в таком составе всего около 25 игр в регулярке. Им не нужна была какая-то звёздная, большая сделка, они оставили игроков, которые им подходят. «Лейкерс» — достаточно хороши, чтобы вернуться в финал конференции», — заявил Смит в эфире шоу First Take.
Отрицательное мнение о «Лейкерс»:
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