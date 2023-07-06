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В Сети появилось видео тренировочного зала «Торонто» в Лас-Вегасе перед Летней лигой

В сети появилось видео тренировочного зала «Торонто Рэпторс» в Лас-Вегасе в преддверии Летней лиги НБА.

Условия игроков «Торонто» в Лас-Вегасе перед Летней лигой:

Напомним, в минувшем сезоне «Торонто» занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 41 победу при 41 поражении.

Летняя лига — турнир для молодых игроков, которые хотят проявить себя перед клубами НБА. В ней участвуют как и задрафтованные, так и незадрафтованные игроки, чтобы получить свой шанс. Игры будут проходить в Лас-Вегасе.

Недавно стало известно, что «Торонто Рэпторс» после потери своего лучшего разыгрывающего последних лет Фреда Ванвлита решил подписать немецкого разыгрывающего Денниса Шрёдера, выступавшего в прошлом сезоне за «Лос-Анджелес Лейкерс».