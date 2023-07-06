Опубликовано фото Николы Йокича, разочарованного поражением своей лошади на скачках

В Сети появились фотографии центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича, запечатлённого после поражения своей лошади на скачках в Сербии.

Сообщается, что лошадь пришла седьмой.

Напомним, Никола Йокич был признан MVP финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2023 года. «Денвер Наггетс» завоевал свой первый титул в истории, обыграв в финале «Майами Хит».

Йокич стал первым игроком в истории лиги, который завершил плей-офф лидером и по очкам, и по подборам, и по передачам. В минувшем сезоне Никола принял участие в 89 матчах, в которых в среднем набирал 25,7 очка, совершал 12,2 подбора и отдавал 9,8 передачи. В плей-офф сербский игрок показал следующие показатели – 30 очков, 13,5 подбора и 9,5 передачи в среднем за игру.