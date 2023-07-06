Джош Ричардсон пригласил Лионеля Месси на матчи «Майами»

Атакующий защитник Джош Ричардсон, который в следующем сезоне будет выступать за «Майами Хит» пригласил аргентинского нападающего Лионеля Месси на матчи команды, сообщает в социальных сетях обозреватель Sun-Sentinel Ира Виндерман.

В прошлом сезоне Ричардсон выступал за «Нью-Орлеан Пеликанс», набирая 7,5 очка за игру при 38,4% реализации из-за дуги.

Напомним, в летнее трансферное окно Месси покинул «ПСЖ» и перешёл в «Интер Майами» в качестве свободного агента. В прошлом сезоне Месси принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 21 гол и 20 результативных передач.