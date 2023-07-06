Калеб Хомсли покинул «Зенит»

Баскетбольный клуб «Зенит» на своём официальном сайте объявил о том, что американский защитник Калеб Хомсли покидает команду по окончании срока действия контракта. Он переедет в Турцию и будет выступать за «Тофаш».
В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Калеб не пропустил ни одного матча и стал рекордсменом турнира по количеству проведённых в рамках одного сезона игр — 48. В стартовом составе Хомсли выходил 33 раза, в среднем он приносил сине-бело-голубым по 11,2 очка, 2,9 подбора и 1,9 передачи за встречу.
«Зенит» благодарит игрока за проведённый сезон и желает успехов в продолжении карьеры!» — говорится в заявлении команды.
Напомним, в завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ «Зенит» занял четвёртое место, уступив в полуфинальной серии УНИКСу (3-4), а затем в серии за третье место столичному ЦСКА (1-4).
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