Патрик Беверли объяснил, почему предпочёл «Филадельфию» «Бостону» и «Вашингтону»

Разыгрывающий Патрик Беверли рассказал, почему решил заключить контракт с «Филадельфией Сиксерс», находясь в статусе свободного агента после окончания сезона НБА-2022/2023.

«Я разговаривал со своими представителями, и они мне сказали, что есть варианты с «Филадельфией», «Бостоном» и «Вашингтоном». В «Бостоне» или «Вашингтоне» денег было бы побольше. Нужно было подождать. Но я решил сказать своему агенту: «Да пошло оно всё. Я не буду ждать. Мне нравится Ник Нёрс (главный тренер «Филадельфии». – Прим. «Чемпионата»). Очевидно, оклад мог бы быть выше, деньги для меня никогда не были на первом месте. Главное – баскетбол», — сказал Беверли в подкасте The Pat Bev Podcast With Rone.

Беверли также добавил, что посоветовался с бывшим главным тренером «Сиксерс» Доком Риверсом, и тот дал ему понять, что вариант с «Филадельфией» будет правильным.

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