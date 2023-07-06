«Уралмаш» объявил о подписании американского центрового Чеда Брауна
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Американский центровой Чед Браун стал игроком екатеринбургского баскетбольного клуба «Уралмаш».
«Добро пожаловать, Чед Браун! Американский центровой пополняет список легионеров в нашей команде.
Карьера Чеда начиналась в NCAA, где он успешно выступал за UCF Knights, а после был приглашён в команду «Даллас Маверикс». Дальнейшую карьеру центровой провёл в национальных Чемпионатах Греции, Турции и Германии, а прошедший сезон закончил в Израильском «Хапоэле».
Возраст: 26 лет
Рост: 206 см
Вес: 111 кг
Ждём красивой игры и, конечно, мощнейших «втычек» от Чеда! You’re welcome!» — сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.
Напомним предстоящий сезон станет для «Уралмаша» дебютным в Единой лиге ВТБ. В минувшем сезоне команда выступала в Суперлиге.
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