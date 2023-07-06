«Уралмаш» объявил о подписании американского центрового Чеда Брауна

Американский центровой Чед Браун стал игроком екатеринбургского баскетбольного клуба «Уралмаш».

«Добро пожаловать, Чед Браун! Американский центровой пополняет список легионеров в нашей команде.

Карьера Чеда начиналась в NCAA, где он успешно выступал за UCF Knights, а после был приглашён в команду «Даллас Маверикс». Дальнейшую карьеру центровой провёл в национальных Чемпионатах Греции, Турции и Германии, а прошедший сезон закончил в Израильском «Хапоэле».

Возраст: 26 лет

Рост: 206 см

Вес: 111 кг

Ждём красивой игры и, конечно, мощнейших «втычек» от Чеда! You’re welcome!» — сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

Напомним предстоящий сезон станет для «Уралмаша» дебютным в Единой лиге ВТБ. В минувшем сезоне команда выступала в Суперлиге.