Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Айзея Томас: вернувшись после дисквалификации, Джа Морант проведёт лучший сезон в карьере

Айзея Томас: вернувшись после дисквалификации, Джа Морант проведёт лучший сезон в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, свободный агент Айзея Томас выразил мнение, что звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант проведёт свой лучший сезон в карьере после окончания 25-матчевой дисквалификации, учитывая, что к команде присоединился разыгрывающий Деррик Роуз.

«Посмотрим, какой сезон ждёт Джа в следующем году с Дерриком Роузом, который будет бок о бок с ним. Как только он вернётся после дисквалификации, у него будет лучший сезон в карьере. Присутствие Ди Роуза сделает его одним из лучших игроков. Следите», — написал Томас на своей странице в социальной сети.

НБА. Актуальное:
К работе Майкла Джордана появились вопросы. Так ли хорош Миллер — второй номер драфта?
Видео
К работе Майкла Джордана появились вопросы. Так ли хорош Миллер — второй номер драфта?

Напомним, Джа Морант отстранён от выступлений в Национальной баскетбольной ассоциации на 25 матчей за повторную демонстрацию оружия.

Оправдание для Моранта:
Близкий друг Джа Моранта признался, что у баскетболиста есть настоящий пистолет
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023