Айзея Томас: вернувшись после дисквалификации, Джа Морант проведёт лучший сезон в карьере

Двукратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, свободный агент Айзея Томас выразил мнение, что звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант проведёт свой лучший сезон в карьере после окончания 25-матчевой дисквалификации, учитывая, что к команде присоединился разыгрывающий Деррик Роуз.

«Посмотрим, какой сезон ждёт Джа в следующем году с Дерриком Роузом, который будет бок о бок с ним. Как только он вернётся после дисквалификации, у него будет лучший сезон в карьере. Присутствие Ди Роуза сделает его одним из лучших игроков. Следите», — написал Томас на своей странице в социальной сети.

Напомним, Джа Морант отстранён от выступлений в Национальной баскетбольной ассоциации на 25 матчей за повторную демонстрацию оружия.