Новый наставник «Торонто» Раякович: всё больше тренеров НБА смотрят и уважают Евролигу

Новый наставник «Торонто Рэпторс» Дарко Раякович высказался о влиянии европейского баскетбола на Национальную баскетбольную ассоциацию.
«Европа имеет большое влияние на НБА. Всё больше и больше тренеров НБА смотрят и уважают Евролигу и европейских тренеров, учатся у них чему-то. Я из Сербии. Мне всегда были близки Адриатическая лига, испанская лига и Евролига. Я всегда учился у лучших тренеров. Я пытался «украсть» знания у них.
Всякий раз, когда я мог использовать это в работе с моими командами и помогать им, мы использовали все эти вещи. Не только в нападении, но и в обороне. Я уверен, что продолжу делать это и сейчас в «Торонто», — приводит слова Раяковича basketballsphere.com.
До прихода в «Торонто» Раякович трудился ассистентом главного тренера в «Мемфис Гриззлиз».
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