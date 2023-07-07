Эдриан Войнаровски: Аарон Холидей подписал контракт с «Хьюстоном»
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Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что свободный агент разыгрывающий Аарон Холидей договорился об однолетнем контракте с «Хьюстон Рокетс».
«Источники ESPN сообщили, что свободный агент Аарон Холидей согласился на годичный контракт с «Хьюстон Рокетс», — написал Войнаровски в своём «твиттере».
Аарон Холидей был выбран «Индианой Пэйсерс» под общим 23-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2018 года.
Минувший сезон 26-летний разыгрывающий провёл в «Атланте Хоукс». Он принял участие в 63 матчах за «Атланту», набирая 3,9 очка, 1,2 подбора и 1,4 передачи за 13,5 минуты на паркете в среднем за игру.
На протяжении карьеры Холидей также представлял «Вашингтон Уизардс» и «Финикс Санз».
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