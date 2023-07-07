«Оклахома» обыграла «Филадельфию» в матче Летней лиги НБА
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«Оклахома-Сити Тандер» обыграла «Филадельфию Сиксерс» в матче Летней лиги НБА. Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» и завершилась победой «Оклахомы» со счётом 100:91.
Напомним, ранее «Филадельфия» уступила «Мемфис Гриззлиз» (92:94) и обыграла «Юту Джаз» (104:94).
«Оклахома», в свою очередь, ранее обыграла «Юту Джаз» (95:85) и уступила «Мемфис Гриззлиз» (86:94).
В следующем матче «Филадельфия» встретится с «Нью-Йорк Никс», а «Оклахома» проведёт матч с «Даллас Маверикс». Матчи пройдут 9 и 8 июля соответственно.
Напомним, в регулярном чемпионате НБА «Филадельфия» заняла третье место в Восточной конференции. «Оклахома», в свою очередь, заняла десятую строчку Западной конференции.
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