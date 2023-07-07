Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Оклахома» обыграла «Филадельфию» в матче Летней лиги НБА

«Оклахома» обыграла «Филадельфию» в матче Летней лиги НБА
Комментарии

«Оклахома-Сити Тандер» обыграла «Филадельфию Сиксерс» в матче Летней лиги НБА. Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» и завершилась победой «Оклахомы» со счётом 100:91.

Напомним, ранее «Филадельфия» уступила «Мемфис Гриззлиз» (92:94) и обыграла «Юту Джаз» (104:94).
«Оклахома», в свою очередь, ранее обыграла «Юту Джаз» (95:85) и уступила «Мемфис Гриззлиз» (86:94).

В следующем матче «Филадельфия» встретится с «Нью-Йорк Никс», а «Оклахома» проведёт матч с «Даллас Маверикс». Матчи пройдут 9 и 8 июля соответственно.

Напомним, в регулярном чемпионате НБА «Филадельфия» заняла третье место в Восточной конференции. «Оклахома», в свою очередь, заняла десятую строчку Западной конференции.

НБА - Летняя лига. Солт-Лейк-Сити
07 июля 2023, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
91 : 100
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023