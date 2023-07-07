Бамба подписал контракт с «Филадельфией»

Свободный агент центровой Мохамед Бамба заключил однолетний контракт с «Филадельфией Сиксерс», сообщили ESPN агенты Марк Бартельштейн из Priority Sports и агент Грир Лав. Игрок призван подстраховать «Филадельфию» в случае, если клуб не сумеет сохранить в составе ограниченно свободного агента Пола Рида.
Бамба стал свободным агентом после того, как «Лос-Анджелес Лейкерс» отказались от него на прошлой неделе. В следующем сезоне ему причитались бы $ 10,3 млн, если бы калифорнийцы оставили баскетболиста.
«Лейкерс» в феврале обменяли Бамбу из «Орландо Мэджик». Он набирал в среднем 3,7 очка и 4,6 подбора в девяти матчах регулярного сезона за «Лос-Анджелес». Из-за травмы лодыжки, полученной в начале марта, Бамба пропустил большую часть оставшейся части регулярного сезона и плей-офф.
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