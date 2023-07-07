Агент Мозгова показал, что Тимофей готовится сыграть в следующем сезоне

Агент известнейшего российского центрового Тимофея Мозгова Станислав Рыжов выложил фотографию с тренировки баскетболиста в своих социальных сетях с сообщением о возможном возвращении Мозгова в профессиональный спорт.

Тимофей Мозгов тренируется с собственным агентом Фото: Социальные сети агента Мозгова

«Факс, чтобы отправить сообщение I am back, у нас с Шарифьяновым есть, вакансии в командах тоже. Осталось самое лёгкое – чуть подготовить подопечного, времени до сборов ещё вагон», — сообщил Рыжов в своих социальных сетях.

В последний раз Мозгов играл на профессиональном уровне в сезоне-2021/2022 за московскую «Руну» в Единой лиге ВТБ. В марте 2022 года игроку пришлось уехать в США по семейным обстоятельствам.

Тимофей является чемпионом НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс», где в историческом финале команда одолела «Голден Стэйт Уорриорз».