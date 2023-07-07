Агент Мозгова показал, что Тимофей готовится сыграть в следующем сезоне

Агент известнейшего российского центрового Тимофея Мозгова Станислав Рыжов выложил фотографию с тренировки баскетболиста в своих социальных сетях с сообщением о возможном возвращении Мозгова в профессиональный спорт.
Тимофей Мозгов тренируется с собственным агентом
Фото: Социальные сети агента Мозгова
«Факс, чтобы отправить сообщение I am back, у нас с Шарифьяновым есть, вакансии в командах тоже. Осталось самое лёгкое – чуть подготовить подопечного, времени до сборов ещё вагон», — сообщил Рыжов в своих социальных сетях.
В последний раз Мозгов играл на профессиональном уровне в сезоне-2021/2022 за московскую «Руну» в Единой лиге ВТБ. В марте 2022 года игроку пришлось уехать в США по семейным обстоятельствам.
Тимофей является чемпионом НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс», где в историческом финале команда одолела «Голден Стэйт Уорриорз».
- 7 июля 2023
-
11:10
-
10:22
-
09:58
-
09:47
-
09:28
-
06:42
-
06:28
-
04:20
-
04:11
-
03:16
-
02:43
-
01:01
-
00:37
- 6 июля 2023
-
23:35
-
23:14
-
22:55
-
22:36
-
22:36
-
20:50
-
20:19
-
19:46
-
19:07
-
18:51
-
18:21
-
18:17
-
17:44
-
17:30
-
16:44
-
15:08
-
14:55
-
13:52
-
12:23
-
11:08
-
10:50
-
10:19