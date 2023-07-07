Джейлен Грин продемонстрировал исполнение данка на 360 градусов
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Защитник «Хьюстон Рокетс» Джейлен Грин в своих социальных сетях поделился видеозаписью того, как исполняет данк на 360 градусов.
Джейлен Грин исполнил данк на 360 градусов:
Грин, выбранный под вторым номером в 2021 году, успел стать лидером команды. В минувшем сезоне игрок в среднем набирал 22,1 очка. Новый сезон Джейлен проведёт под руководством нового тренера — Име Удоки, который в 2022 году вывел «Бостон Селтикс» в финал НБА.
«Рокетс» совершили множество дорогих подписаний за время межсезонья. Среди приобретённых игроков оказались разыгрывающий Фред Ванвлит и форвард Диллон Брукс. Оба баскетболиста в общей сложности получат $ 220 млн за следующие четыре сезона. В минувшем сезоне техасская команда выиграла лишь 22 матча.
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