Тайриз Халибёртон: моя мама делала для меня всё, чтобы в итоге я оказался здесь

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон поблагодарил свою маму за всю оказанную помощь на пути становления игрока.

«Тут столько людей, которых мне надо поблагодарить, но я был бы неправ, если бы не начал с моей мамы. Первой игрой, которую пропустила моя мама, была первая моя игра в колледже. Произошло это по причине того, что ее самолёт не смог долететь до места назначения вовремя. До этого она посещала все мои игры на школьном уровне.

Моя мама делала для меня всё, чтобы в итоге я оказался здесь. Я даже не могу словами выразить, насколько она мне помогла (плачет). Учитывая всё, через что мы прошли в детстве, то, как мама меня мотивировала двигаться вперёд, то, как она помогала мне и моим школьным партнёрам по команде в каждом путешествии, для меня это многое значит. Я крайне благодарен, люблю тебя, мама», — заявил Халибертон на пресс-конференции.

Тайриз обратился к матери на пресс-конференции, посвящённой подписанию максимального контракта с «Индианой». Напомним, Тайриз может получить до $ 260 млн за пять лет.