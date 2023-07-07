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Тайриз Халибёртон: моя мама делала для меня всё, чтобы в итоге я оказался здесь

Тайриз Халибёртон: моя мама делала для меня всё, чтобы в итоге я оказался здесь
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Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон поблагодарил свою маму за всю оказанную помощь на пути становления игрока.

«Тут столько людей, которых мне надо поблагодарить, но я был бы неправ, если бы не начал с моей мамы. Первой игрой, которую пропустила моя мама, была первая моя игра в колледже. Произошло это по причине того, что ее самолёт не смог долететь до места назначения вовремя. До этого она посещала все мои игры на школьном уровне.

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Моя мама делала для меня всё, чтобы в итоге я оказался здесь. Я даже не могу словами выразить, насколько она мне помогла (плачет). Учитывая всё, через что мы прошли в детстве, то, как мама меня мотивировала двигаться вперёд, то, как она помогала мне и моим школьным партнёрам по команде в каждом путешествии, для меня это многое значит. Я крайне благодарен, люблю тебя, мама», — заявил Халибертон на пресс-конференции.

Тайриз обратился к матери на пресс-конференции, посвящённой подписанию максимального контракта с «Индианой». Напомним, Тайриз может получить до $ 260 млн за пять лет.

Мейвезер и Халибёртон:
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Флойд Мейвезер поздравил Тайриза Халибёртона с подписанием максимального контракта
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