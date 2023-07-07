«Зенит» и Андрей Топтунов договорились о прекращении действия контракта

20-летний разыгрывающий «Зенита» Андрей Топтунов станет свободным агентом. Петербургский клуб договорился с игроком о прекращении действия контракта, сообщает официальный телеграм-канал «Зенита».

Свой профессиональный путь Андрей начал в 2019 году, сыграв за ярославский «Буревестник», в системе которого находился уже два года, в матче Суперлиги-1. Уже в сезоне-2020/2021 Топтунов стал самым молодым игроком Суперлиги-1, набравшим 35 очков за один матч.

На фоне успехов в молодом возрасте баскетболист подписал контракт с командой из Санкт-Петербурга. В итоге за три сезона игрок сумел сыграть лишь в 13 матчах за основной состав, выступая преимущественно в Единой молодёжной лиге. В 2022 году он играл на правах аренды за «Новосибирск».