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Стивен Эй Смит: следующей звездой, которая затребует обмен, может стать Лука Дончич

Известнейший телеведущий канала ESPN Стивен Эй Смит предположил, что звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич может запросить обмен из команды в следующем сезоне.

«Я думаю, что, если «Даллас» будет играть не лучшим образом в следующем сезоне, Лука Дончич может затребовать обмен. Это не инсайдерская информация, это просто моё мнение.

Если «Даллас» продолжит играть так же плохо, как и в предыдущем сезоне, то Лука захочет уйти. Западная конференция стала только сильнее.

Проблемы начались после потери Джейлена Брансона, которого впоследствии заменили Кайри Ирвингом. Но звёздный дуэт на данный момент совершенно не сработался», — заявил Смит в эфире шоу First Take.

«Маверикс» в минувшем сезоне заняли 11-е место на Западе, не попав в зону плей-ин.