Брюс Браун: Тайриз Халибёртон зазывал меня перейти в «Индиану»

Новоиспечённый игрок «Индианы Пэйсерс» Брюс Браун рассказал, как произошёл процесс принятия решения о переходе в команду.

«Сначала я провёл встречу с «Нью-Йоркс Никс». По-моему, были запланированы встречи и с другими командами, но мы до них не добрались.

Думаю, «Индиана» — идеальный вариант для меня. Тайриз Халибёртон зазывал меня перейти сюда. Это молодая команда, которая хорошо может реализовывать переходные стадии. Я — оборонительный игрок, именно для этого меня сюда пригласили, чтобы улучшить защиту команды», — заявил Браун на пресс-конференции.

Браун подписал двухлетний контракт с «Пэйсерс». Он получит $ 45 млн за два года. Брюс получил хороший контракт после перформанса в минувшем сезоне, где был лидером скамейки чемпионского «Денвер Наггетс».