Брюс Браун: Тайриз Халибёртон зазывал меня перейти в «Индиану»

Новоиспечённый игрок «Индианы Пэйсерс» Брюс Браун рассказал, как произошёл процесс принятия решения о переходе в команду.
«Сначала я провёл встречу с «Нью-Йоркс Никс». По-моему, были запланированы встречи и с другими командами, но мы до них не добрались.
Думаю, «Индиана» — идеальный вариант для меня. Тайриз Халибёртон зазывал меня перейти сюда. Это молодая команда, которая хорошо может реализовывать переходные стадии. Я — оборонительный игрок, именно для этого меня сюда пригласили, чтобы улучшить защиту команды», — заявил Браун на пресс-конференции.
Браун подписал двухлетний контракт с «Пэйсерс». Он получит $ 45 млн за два года. Брюс получил хороший контракт после перформанса в минувшем сезоне, где был лидером скамейки чемпионского «Денвер Наггетс».
- 7 июля 2023
-
16:46
-
16:38
-
16:04
-
15:36
-
14:35
-
14:06
-
13:37
-
13:05
-
12:45
-
11:40
-
11:10
-
10:22
-
09:58
-
09:47
-
09:28
-
06:42
-
06:28
-
04:20
-
04:11
-
03:16
-
02:43
-
01:01
-
00:37
- 6 июля 2023
-
23:35
-
23:14
-
22:55
-
22:36
-
22:36
-
20:50
-
20:19
-
19:46
-
19:07
-
18:51
-
18:21
-
18:17