Стефен Карри попрощался с Джорданом Пулом и поприветствовал Криса Пола
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Звёздный разыгрывающий, лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри попрощался с атакующим защитником Джорданом Пулом, обменянным на разыгрывающего Криса Пола из «Вашингтон Уизардс», и поприветствовал последнего. Также «Вашингтон» взамен на Пола получил Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027 году.
«Просто хочу сказать Джордану Пулу, как сильно я ценил эти четыре года, брат. Ты чемпион… Не могу дождаться, когда ты расцветёшь, станешь большим игроком, не могу дождаться, когда увижу, как ты сияешь в своей собственной ситуации.
Крис Пол, не могу дождаться, чтобы начать играть с тобой, брат. С нами в команде всё будет по-другому. Давай!» — приводит слова Карри Clutch Points.
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