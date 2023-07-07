Стефен Карри попрощался с Джорданом Пулом и поприветствовал Криса Пола

Звёздный разыгрывающий, лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри попрощался с атакующим защитником Джорданом Пулом, обменянным на разыгрывающего Криса Пола из «Вашингтон Уизардс», и поприветствовал последнего. Также «Вашингтон» взамен на Пола получил Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027 году.

«Просто хочу сказать Джордану Пулу, как сильно я ценил эти четыре года, брат. Ты чемпион… Не могу дождаться, когда ты расцветёшь, станешь большим игроком, не могу дождаться, когда увижу, как ты сияешь в своей собственной ситуации.

Крис Пол, не могу дождаться, чтобы начать играть с тобой, брат. С нами в команде всё будет по-другому. Давай!» — приводит слова Карри Clutch Points.