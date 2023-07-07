Вилли Эрнангомес перейдёт в «Барселону». Его брат Хуанчо может отправиться следом

Испанский центровой Вилли Эрнангомес, проведший минувший сезон в составе «Нью-Орлеан Пеликанс», вернётся в Европу и станет игроком «Барселоны», сообщает Eurohoops.

По информации источника, мадридский «Реал», владеющий правами на Эрнангомеса в Европе, не станет пользоваться возможностью и не будет предлагать игроку контракт. Такой ситуацией намерен воспользоваться принципиальный соперник мадридцев — «Барселона», которая уже сделала предложение Вилли Эрнангомесу, а игрок, как сообщается, уже принял его.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 29-летний Вилли Эрнангомес принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем 6,9 очка и 4,7 подбора.

Также «Барселона» сделала предложение младшему из братьев Эрнангомесов — Хуанчо, который оставался без команды с февраля, после того как был отчислен из «Торонто Рэпторс».