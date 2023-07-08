Сын Кармело Энтони назвал Пола Джорджа лучшим игроком в истории

Сын 10-кратного участника Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Кармело Энтони Кийен Энтони назвал форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Пола Джорджа лучшим игроком в истории.

«Лучший в истории именно для меня – это Пол Джордж. Если назвать ещё двоих — это Коби Брайант и мой отец, Кармело», — сказал 16-летний Кийен в ролике, опубликованном болельщиком в социальной сети.

33-летний Пол Джордж выступает в составе «Лос-Анджелес Клипперс» с 2019 года.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Пол Джордж принял участие в 56 матчах, в которых в среднем набирал 23,8 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 5,1 передачи. «Клипперс» уступили в серии первого раунда плей-офф «Финикс Санз».