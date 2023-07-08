Сын Кармело Энтони назвал Пола Джорджа лучшим игроком в истории
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Сын 10-кратного участника Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Кармело Энтони Кийен Энтони назвал форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Пола Джорджа лучшим игроком в истории.
«Лучший в истории именно для меня – это Пол Джордж. Если назвать ещё двоих — это Коби Брайант и мой отец, Кармело», — сказал 16-летний Кийен в ролике, опубликованном болельщиком в социальной сети.
33-летний Пол Джордж выступает в составе «Лос-Анджелес Клипперс» с 2019 года.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Пол Джордж принял участие в 56 матчах, в которых в среднем набирал 23,8 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 5,1 передачи. «Клипперс» уступили в серии первого раунда плей-офф «Финикс Санз».
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