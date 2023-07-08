Лука Дончич сделал своей девушке предложение
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» и сборной Словении Лука Дончич сделал предложение своей подруге Анамарии Голтес.
Соответствующее фото из Словении Дончич опубликовал в социальной сети.
Фото: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ЛУКИ ДОНЧИЧА
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал 8 передач. «Даллас» не смог выйти в плей-офф НБА, заняв 11-е место в Западной конференции.
Игрок намерен выступить в составе сборной Словении на чемпионате мира — 2023. Чемпионат мира пройдёт в трёх странах — Японии, Индонезии и Филиппинах. Сборная Словении на групповом этапе сыграет с Кабо-Верде, Грузией и Венесуэлой.
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