Виктор Вембаньяма набрал девять очков в дебютном матче Летней лиги НБА
Поделиться
Закончился матч Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации, в котором свой дебютный матч в качестве новоиспечённого игрока «Сан-Антонио Спёрс» провёл Виктор Вембаньяма. Его команда встретилась с «Шарлотт Хорнетс», обыграв соперника со счётом 76:68.
Летняя лига НБА. LIVE:
На счету 19-летнего французского вундеркинда 27:27 минут на паркете, успев набрать девять очков, выполнил один трёхочковый бросок.
Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» под общим первым номером на минувшем драфте. Ранее француз заявил, что пропустит чемпионат мира по баскетболу, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.
В «Сан-Антонио Спёрс» показали навыки французского баскетболиста Виктора Вембаньямы на тренировке. Видеоролик:
Материалы по теме
Комментарии
- 8 июля 2023
-
06:20
-
03:15
-
00:44
-
00:29
- 7 июля 2023
-
23:11
-
22:08
-
20:10
-
19:51
-
18:49
-
17:59
-
17:49
-
16:46
-
16:38
-
16:04
-
15:36
-
14:35
-
14:06
-
13:37
-
13:05
-
12:45
-
11:40
-
11:10
-
10:22
-
09:58
-
09:47
-
09:28
-
06:42
-
06:28
-
04:20
-
04:11
-
03:16
-
02:43
-
01:01
-
00:37
- 6 июля 2023
-
23:35
Партнерский контент