Виктор Вембаньяма набрал девять очков в дебютном матче Летней лиги НБА

Закончился матч Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации, в котором свой дебютный матч в качестве новоиспечённого игрока «Сан-Антонио Спёрс» провёл Виктор Вембаньяма. Его команда встретилась с «Шарлотт Хорнетс», обыграв соперника со счётом 76:68.

На счету 19-летнего французского вундеркинда 27:27 минут на паркете, успев набрать девять очков, выполнил один трёхочковый бросок.

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» под общим первым номером на минувшем драфте. Ранее француз заявил, что пропустит чемпионат мира по баскетболу, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

В «Сан-Антонио Спёрс» показали навыки французского баскетболиста Виктора Вембаньямы на тренировке. Видеоролик: