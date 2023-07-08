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Виктор Вембаньяма набрал девять очков в дебютном матче Летней лиги НБА

Виктор Вембаньяма набрал девять очков в дебютном матче Летней лиги НБА
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Закончился матч Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации, в котором свой дебютный матч в качестве новоиспечённого игрока «Сан-Антонио Спёрс» провёл Виктор Вембаньяма. Его команда встретилась с «Шарлотт Хорнетс», обыграв соперника со счётом 76:68.

Летняя лига НБА. LIVE:
Летняя лига НБА в Лас-Вегасе! Жаркая концовка от «Хьюстона» и дебют Вембаньямы. LIVE
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Летняя лига НБА в Лас-Вегасе! Жаркая концовка от «Хьюстона» и дебют Вембаньямы. LIVE

На счету 19-летнего французского вундеркинда 27:27 минут на паркете, успев набрать девять очков, выполнил один трёхочковый бросок.

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» под общим первым номером на минувшем драфте. Ранее француз заявил, что пропустит чемпионат мира по баскетболу, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

В «Сан-Антонио Спёрс» показали навыки французского баскетболиста Виктора Вембаньямы на тренировке. Видеоролик:

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